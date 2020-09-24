Нижний Новгород, , 13:41 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 125 174 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, достигшего 151 862 человек, более 82,42% выздоровели. В настоящее время борются с инфекцией 24 785 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки сократилось на 70 человек.

В течение минувших суток число выписавшихся по выздоровлении жителей округа превысило число вновь выявленных случаев заражения. Так, за сутки выявили 1054 новых случая заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1106 человек.

За последние 24 часа самое значительное число выписанных зарегистрировано в Ульяновской области — 158 человек, в Нижегородской области — 153, в Саратовской области — 142, в Оренбургской области — 133, в Самарской области — 121, в Башкирии — 95, в Удмуртии — 85, в Пензенской области — 48, в Пермском крае — 46, в Татарии — 40, в Чувашии — 31, в Мордовии — 29, в Кировской области — 17, в Марий Эл — восемь.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 24 сентября в России подтверждено 1 128 836 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6595 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,45%. Полностью выздоровели 929 829 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,46%.