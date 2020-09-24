Пенза, , 10:48 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 24 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 342 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 93 пензенца, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента начала наблюдения выздоровели 8644 пациента, за сутки — 48 человек. 125 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом с начала пандемии. Еще одной погибшей от COVID-19 стала 78-летняя женщина, имевшая ряд сопутствующих заболеваний, осложнявших лечение. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по данным на 23 сентября в Пензенской области новую коронавирусную инфекцию выявили у 95 человек, из них семеро — несовершеннолетние. Среди детей, у которых выявили коронавирус: два месячных ребенка, по одному — в возрасте 7 месяцев, 11 месяцев, 3 года, 16 и 17 лет.

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