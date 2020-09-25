Москва, , 10:52 — REGNUM Некоторый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией в Росси означает не вторую волну эпидемии, а продолжение первой. Об этом заявил вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает 25 сентября РБК.

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Он пояснил, что понятие «второй волны» весьма неопределённое. Предполагается, что эпидемия спадала до нуля, а потом заболеваемость снова выросла. Так произошло, к примеру, в Испании и Израиле.

В США высокая заболеваемость наблюдалась всё время. В России первая волна коронавирусной инфекции пока не завершилась.

«Она [заболеваемость] упала, но сейчас наблюдаются некоторые подъемы на уровне тысячи человек в Москве», — сказал Альтштейн.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что волну заражений нужно оценивать, исходя из соотношения заболевших и выздоровевших. Если выписанных стабильно больше, можно говорить о хорошей динамике. Однако признаков наступления второй волны нет, есть просто разница в разных её периодах, полагает она.