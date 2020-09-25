Саратов, , 09:27 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 25 сентября коронавирус подтвержден у 14 966 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 107 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9964 человека, за сутки — 33 пациента. Всего скончались 95 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 62 человека из числа контактных, в 45 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 38 человек, 10 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 441,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,8 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Саратовская область на протяжении шести месяцев живет в режиме ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Председатель регионального правительства Александр Стрелюхин заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением масочного режима, поскольку беспечность на фоне пандемии опасна.

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