Кито, , 05:28 — REGNUM Правительство Эквадора выделит $219 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, заявил глава эквадорского минздрава Хуан Карлос Зевальос в ходе видеоконференции.

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По его словам, власти Эквадора намерены потратить средства на разработку новой стратегии отслеживания зараженных, а также на укрепление государственной системы здравоохранения. Предполагается, что средства выделят на расширение уже существующих больниц в стране и увеличение коечного фонда в отделениях интенсивной терапии.

В настоящее время в Эквадоре насчитывается 142 больницы, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. В них работают 54 997 медработников, из которых 2273 были трудоустроены уже во время пандемии.

В Эквадоре к настоящему времени подтверждено 131 146 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране стали 11 213 человек.