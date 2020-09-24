Фоджа, Италия, , 22:10 — REGNUM Власти итальянского города Фоджа в четверг, 24 сентября, сообщили о новом ужесточении санитарных ограничений.

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Маски необходимо будет носить во всех общественных местах, в том числе под открытым небом, в любое время суток. Не носить маски могут только дети до шести лет и те, кому это запрещено по медицинским показаниям.

Кроме того, по воскресеньям и праздничным дням не будут работать крупнейшие торговые центры города.

По данным на 24 сентября, в Италии умер 35 781 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 23 (днем ранее — на 20). Выздоровели 221 762 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1097 (днем ранее — на 995). Число подтвержденных носителей выросло на 1786 (днем ранее — на 1640). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 304 323.

В настоящее время заражены 46 780 человек — на 666 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время оно увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.