Тирана, , 22:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 24 сентября сообщили, что за последние сутки в результате обследования 852 образцов в стране было выявлено ещё 134 случая заражения коронавирусом. Ещё 100 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании был выявлен 12 921 случай заражения коронавирусом. 7239 человек уже излечились от COVID-19. 370 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки впервые с 9 июля не умер ни один пациент с COVID-19. При этом ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 5312 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся 186 пациентов.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране (2630), в портовом городе Дуррес (576) и в Шкодре (380). Однако ежедневно около свыше 80% выявляемых случаев заражения приходятся на менее крупные города.

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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