Токио, , 21:39 — REGNUM Больница Университета Токай в Токио стала первой больницей, специализирующейся на стационарном лечении COVID-19, сообщает телеканал NHK.

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Недавно в больнице был завершён ремонт, который позволит более эффективно ухаживать за пациентами с COVID-19. В частности, отделены участки, где необходимо защитное снаряжение.

Больница рассчитана на 100 пациентов с умеренными или легкими симптомами COVID-19.

Официальные лица заявляют, что больница также продолжит оказывать общие медицинские услуги амбулаторным пациентам и проводить медицинские осмотры в обычном режиме.

Правительство Токио заявило, что планирует завершить ремонтные работы в бывшем Медицинском центре для инвалидов в Футю до октября. Этот центр станет второй больницей, специализирующейся на лечении пациентов с COVID-19.