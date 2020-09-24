Бишкек, , 19:32 — REGNUM Количество новых официально зарегистрированных браков в Киргизии за год сократилось почти на четверть. Об этом сообщает пресс-центр государственной регистрационной службы республики.

С начала 2020 года в стране поженились только 25 664 пары, в то время как за аналогичный период 2019 года узами брака связали себя 33 929 пар.

При этом в нынешнем году киргизстанцы зарегистрировали 1 194 брака с гражданами стран-участниц Содружества независимых государств и 39 — с гражданами стран дальнего зарубежья.