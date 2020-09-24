Чебоксары, , 19:23 — REGNUM В честь международного дня пожилого человека, 1 октября, чебоксарским парком имени А. Г. Николаева объявлен онлайн-конкурс видеороликов «Мои лучшие друзья — дедушка, бабушка и я!». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Чувашии.

Поучаствовать в конкурсе приглашаются дети в возрасте до 14 лет. Для этого необходимо снять видеоролик хорошего качества продолжительностью не более 5 минут. В число тем, обозначенных организаторами, вошли: «мои поздравления» (выразительное чтение стихов и прозы, посвященные Дню пожилого человека); «минута славы» (музыкальные, танцевальные и театрализованные выступления детей и дедушек/бабушек); «умелые ручки» (совместные увлечения и хобби); «кулинарный шедевр» (приготовление блюд по семейному рецепту).

Победителей конкурса наградят памятными дипломами и призами. Все участники получат сертификаты, которые организаторы отправят на электронную почту.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии пожилые граждане могут бесплатно заниматься в спортзалах, для них разработаны специальные физкультурно-оздоровительные программы. Речь идёт о групповых занятиях с пожилыми гражданами во время минимальной загруженности республиканских спортивных учреждений.

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