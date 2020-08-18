Чебоксары, , 09:20 — REGNUM В Чувашии пожилые граждане смогут бесплатно заниматься в спортивных залах, для них также разработают физкультурно-оздоровительные программы. Соответствующий указ «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни» подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Указ принят «в целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации ценностей физической культуры и спорта» среди граждан старшего поколения, а также для создания условий занятий спортом. Данное направление определено документом как одно из приоритетных направлений государственной политики Чувашии.

Минспорту и минздраву поручено разработать физкультурно-оздоровительные программы для пожилых жителей с учётом их возраста и состояния здоровья, а также привлечь к этой работе добровольцев-инструкторов.

«Обеспечить создание гражданам старшего поколения условий для систематических занятий физической культурой и спортом на объектах спорта, имеющих республиканское значение, на безвозмездной основе во время их минимальной загруженности», — говорится, в частности, в указе.

Речь идёт о групповых занятиях с пожилыми гражданами во время минимальной загруженности республиканских спортивных учреждений.

Муниципалитетам и спортивным организациям рекомендовано принять участие в реализации данной программы.

В министерстве спорта Чувашии уточняют, что речь идёт о женщинах старше 55 лет и мужчинах старше 60 лет. По словам главы спортивного ведомства Василия Петрова, желающие должны будут пройти медосмотр, чтобы «понять каким видом физической активности можно заниматься, что принесет пользу здоровью, укрепит сердечно-сосудистую систему, нормализует сон».

Согласно данным минспорта, в Чувашии в 2019 года систематически занимались спортом 81,4% детей и молодёжи (в РФ — 80,3%), 38,3% жителей среднего возраста (женщины 30−54 года; мужчины 30−59 лет, в РФ — 29,4%) и 12,5% пожилых (в РФ — 10,6%). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями (исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта) оценивается в 78,8% (в РФ — 52%). В 2020 году на развитие физкультуры и спорта предусмотрено более 1,7 млрд рублей.

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