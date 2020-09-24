Магас, , 15:35 — REGNUM В Ингушетию в ближайшее время прибудут мобильные пункты сдачи анализов на ВИЧ-инфекцию. Экспресс-тестирование пройдет в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», пишет «Интерфакс-Юг».

Ингушетия станет одним из пунктов всероссийской экспедиции, которая стартовала одновременно на Камчатке и в Калининграде. Всего на маршруте активистов свыше 200 городов в 45 регионах России.

Экспедиция должна достигнуть Ингушетии в начале октября 2020 года. Анонимное экспресс-тестирование смогут сдать со 2 по 8 октября в пяти городах республики: Магасе, Малгобеке, Назрани, Сунже и Карабулаке. Помимо сдачи тестов, в рамках акции организованы консультации для врачей первичного звена, а также проведение общешкольных родительских собраний с участием учителей и родителей школьников.