Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Ряд ограничений будут введены в Аджарии с 25 сентября для снижения риска распространения коронавируса. Об этом, как передает пресс-служба минздрава Грузии, сказала на брифинге руководитель администрации правительства страны Натия Мезвришвили.

«Завтра в Аджарии рестораны не будут работать после 22.00. Также с завтрашнего дня будет полностью остановлен общественный транспорт», — сказала Мезвришвили.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал, что всеобщего карантина в стране, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, не будет, но возможно «локальное» применение ограничений.

Стоит отметить, что Аджария — наиболее неблагополучный регион Грузии с точки зрения темпов распространения коронавируса. Из 259 выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом 164 были зафиксированы в Аджарии.

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