Джакарта, , 11:48 — REGNUM В Индонезии снова побит рекорд по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Известно, что за сутки в стране подтвердили 4634 носителей SARS-CoV-2.

Всего в Индонезии выявили 262 022 случаев заражения SARS-CoV-2. Число случаев смерти в Индонезии выросло до 10 105.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, за сутки в стране подтвердили рекордное число случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии побит рекорд по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2