Фергана, Узбекистан, , 10:57 — REGNUM Узбекистанский город Фергана вошел в глобальную сеть обучающихся городов (ГСОГ) ЮНЕСКО, сообщает агентство «Дунё».

ГСОГ продвигает принципы непрерывного обучения на протяжении всей жизни. Это, в свою очередь, может способствовать развитию годов сети, считают в ЮНЕСКО.

Отметим, Фергана стала единственным городов среди стран Туркестана, который вошёл в глобальную структуру. ГСОГ ЮНЕСКО — это международная организация для обмена знаниями, умениями и передовым опытом.