Екатеринбург, 24 сентября 2020, 10:42 — REGNUM В Свердловской области зарегистрирован ещё 131 носитель коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»
Вирус SARS-CoV-2 выявили у жителей Алапаевска, Арамильского ГО, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского ГО, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (54 случая) Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского ГО, Режа, Серова, Слободо-Туринского района.
Теперь в регионе подтверждено 28 299 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уральском федеральном университете подтвердили новый случай COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: В Уральском федеральном университете подтвердили новый случай COVID-19