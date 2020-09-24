Кампала, , 10:11 — REGNUM Больница Капчорва в восточной части Уганды была закрыта после того, как у 19 ее сотрудников подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Главный административный сотрудник округа сообщил, что только службы охраны материнства и лаборатория останутся открытыми на случай чрезвычайных ситуаций. Все остальные палаты вместе с аптекой были закрыты.

Должностные лица посоветовали местным жителям использовать другие медицинские учреждения.

В министерстве здравоохранения сообщили, что в район были направлены группы по оценке ущерба от закрытия медицинского учреждения.

В сентябре в Уганде резко возросло число случаев заражения коронавирусом — более 100 случаев регистрировалось ежедневно, в результате чего общее число выявленных случаев заражения вирусом превысило 6700.