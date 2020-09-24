Сухум, , 09:13 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 23 сентября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 197 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 62 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ госпитализирован 91 пациент. У 89 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся пять человек. В общей сложности в Абхазии выявили 1116 носителей коронавируса. Из них 330 победили инфекцию, в том числе 19 за последние сутки. Восемь человек с COVID-19 за время пандемии умерли.

Стоит отметить, что 62 выявленных носителя коронавируса за сутки для Абхазии является рекордным показателем. До этого максимальный показатель был зафиксирован 20 сентября, когда в течение суток выявили 61 случай заражения.

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