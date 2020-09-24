Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве 24 сентября ожидается солнечная и сухая погода, сообщает центр «Фобос».

"В столичном регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления, поэтому бабье лето продолжится с характерной для него солнечной и сухой погодой», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, температурный режим на семь-восемь градусов превысит норму, соответствуя показателям июня или августа.

Воздух в Москве прогреется до 23 градусов тепла, в Московской области — до 24 градусов. Скорость ветра не превысит 7 м/с.