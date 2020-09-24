Сухум, , 08:50 — REGNUM В Абхазии в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным ведомства, мужчина 1959 года рождения 19 сентября в тяжелом состоянии поступил в Республиканскую больницу. На следующий день его перевели в Гудаутский «ковидный» госпиталь.

«Несмотря на интенсивную терапию и подключение к ИВЛ, 23 числа (сентября, прим. — ИА REGNUM) пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности», — сообщили в ведомстве.

В минздраве отметили, что у погибшего были сопутствующие заболевания, он также несколько дней лечился дома и только потом вызвал скорую помощь.

Стоит отметить, что это — восьмой случай смерти пациента с COVID-19 на территории Абхазии. В минздраве также подтвердили сообщения о том, что два жителя республики с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли на территории Грузии.

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