Бразилиа, , 08:37 — REGNUM За истекшие сутки в Бразилии было выявлено свыше 33 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 сентября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 33 281 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 624 885.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 869 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 138 977.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 992 886 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1090 и превысило 147 тысяч.