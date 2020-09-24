Берлин, , 08:10 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 1769 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 сентября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 278 070.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9428.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 246 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (60 680 заразившихся), Бавария (66 192) и Баден-Вюртемберг (47 883).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Индии за минувшие сутки выявили 86508 зараженных коронавирусом нового типа.