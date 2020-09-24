Томск, , 07:40 — REGNUM 28 классов в 26 школах Томской области закрыты на карантин из-за выявления носителей коронавируса. Ещё 92 класса, а также одна школа полностью закрыты в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ.

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Как передаёт портал «ВТомске» со ссылкой на сообщение регионального оперативного штаба, на карантин класс может быть отправлен только если все учащиеся входят в круг контактных лиц. Во всех остальных случаях учеников переводят на дистанционное обучение на время эпидемиологического расследования.

«После установления представителями Роспотребнадзора круга лиц, контактных с заболевшим, контактные остаются на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением, остальные выходят на очные занятия», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время эпидемии в регионе подтверждено 6960 случаев заражения коронавирусом. 5694 человек к настоящему времени выздоровели, 81 пациент с COVID-19 скончался.

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