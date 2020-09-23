Томск, , 13:38 — REGNUM В Томской области зарегистрированы ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число скончавшихся носителей за всё время эпидемии достигло 81.

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Как отмечается, оба умерших за последние сутки входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

«У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой осложнялось полиорганной и дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, у одного на фоне заболевания развилась тромбоэмболия легочной артерии», — отметили в правительстве.

Тем временем, за сутки выявлено 65 новых случаев заражения. У 15 из них заболевание протекает бессимптомно, у 49 человек есть симптомы ОРВИ. У ещё одного развилась пневмония. Таким образом, всего в регионе подтверждено 6960 случаев заражения. 5694 человек к настоящему времени выздоровели.

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