Москва, , 04:58 — REGNUM Решение продлить до 25 декабря арест бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова принял Мосгорсуд, сообщает пресс-служба суда.

Михаил Абызов Дарья Антонова © ИА REGNUM

24 сентября должно пройти заседание Гагаринского районного суда Москвы по заявлению Генпрокуратуры России, требующей взыскать 32,5 млрд рублей с Абызова и подконтрольных ему иностранных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Арбитраж Москвы продлил на полгода конкурсное производство АО «Группа Е4», которым руководил Михаил Абызов.

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