Пекин, , 02:48 — REGNUM Ожидается, что добыча зерна в Китае значительно увеличится в этом году, поскольку сельское хозяйство страны гарантировало рекордный осенний урожай раннего риса и яровых, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

По данным Министерства сельского хозяйства КНР, сбор урожая риса превысит 650 млн тонн в этом году уже шестой год подряд. Общий объем производства зерна в Китае состоит из трех частей — раннего риса, ярового зерна и осеннего производства.

Осенние зерновые культуры, в том числе кукуруза, а также средне‑ и позднеспелый рис, составляют основную часть производства зерна в стране.

По словам министра сельского хозяйства КНР Хань Чанфу, увеличение посевных площадей для озимых зерновых культур, в целом, создает хорошие условия компенсировали негативных последствий от наводнений и закладывает прочную основу для рекордного урожая.

Будучи крупнейшим в мире производителем и потребителем продуктов питания, Китай в прошлом году добился рекордного уровня производства зерна в объеме 664 млн тонн, что является 16-м рекордным годом подряд.