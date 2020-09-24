Брюссель, , 01:23 — REGNUM Жителям Бельгии больше не будет необходимо носить медицинские маски в общественных местах с 1 октября, сообщает пресс-служба бельгийского правительства.

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Тем не менее бельгийцам рекомендуется носить маски в людных местах и там, где невозможно соблюдать необходимую социальную дистанцию в 1,5 метра. Устанавливать перечень мест будут местные органы самоуправления.

При этом сохранятся требования по числу людей в ходе собраний — будет также разрешено собираться группами не более десяти человек. Также в Бельгии снизят срок пребывания на карантине с двух недель до одной.

По последним данным, в Бельгии подтверждено 105 226 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 на бельгийской территории стали 9955 человек. При этом минздрав Бельгии отмечает, что за прошедшую неделю выявляли в среднем 1374 случая заражения SARS-CoV-2 ежедневно.