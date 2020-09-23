Тирана, , 19:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 23 сентября сообщили, что за последние сутки в результате обследования 887 образцов в стране был выявлен ещё 121 случай заражения коронавирусом. Ещё 97 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 12 787 случаев заражения коронавирусом. 7139 человек уже излечились от COVID-19. 367 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов. При этом ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 5278 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране (2616), в портовом городе Дуррес (564) и в Шкодре (381). Однако ежедневно около свыше 80% выявляемых случаев заражения приходятся на менее крупные города.

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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