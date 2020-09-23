Казань, 23 сентября 2020, 17:42 — REGNUM От последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался еще один житель Татарии. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Очередным погибшим стал 46-летний мужчина. Его с внебольничной пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе городской клинической больницы №7 в Казани. Вирус идентифицировали. Установлена причина смерти по результатам вскрытия.
Общее число жертв COVID-19 в республике составило 74 человека.
ИА REGNUM ранее сообщало, от сердечно-сосудистых заболеваний жители в Татарии погибают в 285 раз больше, чем от коронавируса и его последствий. Смертность в Татарии от COVID-19 равна двум случаям на 100 тыс. населения, а смертность от болезней системы кровообращения — 570 на 100 тыс. населения.
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