Казань, , 12:18 — REGNUM От сердечно-сосудистых заболеваний жители в Татарии погибают в 285 раз больше, чем от коронавируса и его последствий. Об этом сообщил вице-президент Российского кардиологического общества и главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа — заведующий кафедрой кардиологии Казанского государственного медицинского университета Альберт Галявич.

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По его словам, смертность в Татарии от COVID-19 равна двум случаям на 100 тыс. населения, а смертность от болезней системы кровообращения — 570 на 100 тыс. населения. Жители республики от новой коронавирусной инфекции умирают в 285 раз реже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний.

COVID-19 подвержены люди, которые имеют сердечно-сосудистые болезни. Пациенты с высоким артериальным давлением, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и ожирением являются лицами из группы риска.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии из-за боязни заразиться новой коронавирусной инфекцией увеличилось количество отказов от госпитализации среди жителей, страдающих или перенесших сердечно-сосудистые заболевания. В республике для людей с нарушением мозгового кровотока сохранили количество коек, которое было и до пандемии.

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