Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM 260 работников городской станции скорой медпомощи в Екатеринбурге переболели новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии, заявил и. о. главного врача службы Сергей Панин.

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Руководитель сообщил членам комиссии гордумы по здравоохранению, что с зараженными коронавирусом пациентами работали около 1200 человек, включая водителей, работающих на аутсорсе.

На медиков оформлены все необходимые документы, которые нужны для организации дополнительных выплат болевшим. Все бумаги переданы в Соцстрах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работники скорой на аутсорсе жаловались на недополучение обещанных денежных сумм за работу с больными COVID-19.

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