Париж, , 13:46 — REGNUM Компания Ubisoft позволит геймерам вновь бесплатно сыграть в её многопользовательскую игру The Division 2. Об этом она объявила 22 сентября на своём официальном сайте.

Division 2

Бесплатные «выходные» пройдут с 24 по 28 сентября 2020 года. Стоит отметить, что при этом Ubisoft на некоторое время снизила цену на The Division 2, сейчас игру можно приобрести со скидкой 70%.

Ubisoft уже организовывала «бесплатные выходные» в The Division 2 в октябре 2019 года. Релиз игры состоялся 7 февраля 2019, она представляет собой многопользовательскую игру в жанре шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица.

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