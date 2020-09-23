Тандынский район, Тува, , 13:30 — REGNUM В Туве общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 7517. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 38 новых носителей.

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Большинство новых носителей зарегистрированы в Тандинском, Тес-Хемском, Барун-Хемчикском районах и Кызыле. В стационарах региональной столицы находятся 59 тяжёлых больных, семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 55 пациентов, в том числе с лабораторных подтверждением — 44. За весь период выздоровело 6928 человека с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — добавили в минздраве.

Напомним, ранее власти ввели на территории Монгун-Тайгинского района карантин из-за сложной эпидемиологической ситуации. Правоохранители перекрыли все дороги в район, перекрыв въезд и выезд для всех автомобилей, кроме грузовиков с продуктами питания и специалистов, задействованных в борьбе с инфекцией.

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