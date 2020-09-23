Кызыл, , 11:14 — REGNUM В Туве число новых случаев заражения коронавирусом растёт, в том числе благодаря открытию учебных заведений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, с начала учебного года, ежедневная термометрия в школах выявила 2,7 тыс. детей с повышенной температурой тела.

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В ходе обследование коронавирус был выявлен у 42 школьников.

«Разрастания очагов инфекции удалось избежать за счет своевременной изоляции инфицированных, активных профилактических мероприятий», — отметили в правительстве.

Кроме того, по данным специалистов, рост связан с возвращением жителей из отпусков. Напомним, за минувшие сутки было выявлено 44 новых носителя вируса. Общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 7479.

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