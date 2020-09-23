Нижний Новгород, , 12:22 — REGNUM За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались трое жителей Нижегородской области. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о четырёх летальных случаях среди пациентов инфекционных стационаров с подтверждённым заражением коронавирусом.

С учетом новых данных общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 553 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 23 сентября выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 157 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 230 случаев.

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