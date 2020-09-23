Нью-Йорк, США, , 11:20 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал ООН и другие международные структуры помочь в организации экспедиции по исследованию ледников в Туркестане, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства выступил на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеии ООН. Рахмон выразил обеспокоенность в связи с изменением климата. По его данным, из 13 тыс. ледников в горах Таджикистана исчезло более 1 тыс. ледников.

Президент отметил, что маловодье приводит к уменьшению количества питьевой воды, а также влияет на развитие сельского хозяйства. Рахмон добавил, что страны региона обеспокоены процессами изменения гидрологического цикла.

Ранее Таджикистан ограничил экспорт электроэнергии из-за сокращения стока воды на реке Вахш, которая наполняет водохранилище Нурекской ГЭС. В холдинге предупредили о возможных ограничениях на подачу электричества.

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