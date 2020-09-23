Нур-Султан, , 09:24 — REGNUM Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял в первом чтении законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию, сообщает 23 сентября агентство «Казинформ».

Депутат Ирина Унжакова заявила, что основанием для изменения законодательства в этой сфере стал «запрос на безопасные семейно-бытовые отношения».

Она также считает, что в Казахстане необходимо формировать более эффективные механизмы снижения уровня бытового насилия. Депутат пояснила, что законодательство меняется в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминаций в отношении женщин.

Кроме того, при разработке законопроекта учитывалась концепция семейной и гендерной политики в Казахстане до 2030 года.

Напомним, 24 июня в Казахстане прошел круглый стол, посвященный бытовому насилию. Во время мероприятия выяснилось, что вышеуказанный законопроект предлагает внедрить европейскую практику вмешательства в семейные отношения.

В частности, в Казахстане планируют внедрить психокоррекционные программы, а также запретить семейной паре находиться вместе послу случая насилия. Подобные законопроекты рассматриваются во многих странах СНГ. Они подразумевают формирование института профилактики и выявления семейного насилия путем вмешательства в семейные отношения.

Российские эксперты неоднократно выступали с критикой подобного законопроекта, как инструмента разрушения института семьи

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