Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве 23 сентября ожидается до семи градусов выше нормы. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона с юга, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт очень погожий и тёплый денек с температурным фоном на шесть-семь градусов выше климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов тепла, в Московской области — до 23 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.