Тбилиси, , 09:31 — REGNUM Если в Грузии в сутки начнут выявлять более 700 случаев заражения коронавирусом, то в этом случае можно будет говорить, что страна находится в «красной зоне». Об этом 22 сентября на телеканале «Палитраньюс» рассказала замминистра здравоохранения страны Тамар Габуниа.

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«Когда мы выявляем 188 случаев в сутки, это пока еще «зеленая зона». Когда количество случаев становится вдвое больше, мы переходим в «желтую зону», потом — в «оранжевую». А когда количество случаев превышает 700 в сутки, тогда возникает вопрос о «красной зоне», — рассказала чиновница.

По ее словам, к «красной зоне» Грузию нужно будет относить, если свыше 700 носителей коронавируса в течение суток будут выявлять на протяжении десяти дней. Это будет означать, что за короткое время потребуется обеспечить медицинское наблюдение для 7 тыс. человек, что станет большой нагрузкой для системы здравоохранения Грузии.

«Конечно, будет сложно поместить всех пациентов в больницы. Поэтому мы начали задействовать гостинцы вместо больниц», — сказала замминистра.

Стоит отметить, что в Грузии для освобождения мест в лечебных учреждениях начали переводить пациентов в возрасте от 16 до 65 лет в гостиницы, в которых создали карантинные зоны. Это делается в тех случаях, когда болезнь у пациентов протекает в легкой форме и у них нет осложнений и хронических заболеваний.

Напомним, по данным на 22 сентября, в Грузии за последние сутки выявили 218 носителей коронавируса.

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