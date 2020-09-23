Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM В Казахстане выявили 31 532 случая заболевания пневмонией коронавирусного типа, в том числе 364 — за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

С 1 августа выздоровели 26 805 пациентов с пневмонией, в том числе 66 — за минувшие сутки, скончались 345 пациентов. По состоянию на 23 сентября в Казахстане выявили 107 450 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 219 человек, или 95% пациентов.

Среди регионов республики наибольшее число случаев заражения коронавирусом наблюдается в Алма-Ате — 14 356, Нур-Султане — 14 029 и Атырауской области — 11 056.