Тегеран, , 08:17 — REGNUM 22 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 178 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 178 новых жертв их общее число по стране возросло до 24 656 человек. По словам Садат Лари, за последние сутки было выявлено около 3712 новых случаев заражения вирусом, при этом около 1817 человек госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 429 193 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, причем 363 737 из них выздоровели и выписались из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3922 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Садат Лари также сообщила, что на данный момент в Иране было проведено 3 800 619 обследований на наличие вируса.