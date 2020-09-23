Скопье, , 08:05 — REGNUM Вот уже несколько месяцев жители македонского города Гостивар требуют закрытия мусорного полигона Русино, отравляющего воздух в окрестностях. 22 сентября гражданская инициатива «Стоп Русино» провела очередной митинг протеста: граждане требовали полного закрытия полигона и его переноса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, организаторы протестов заявили, что они пользуются полной поддержкой муниципального совета и представителей политических партий и теперь просят поддержки у министерства экологии. Протестующие называют полигон Русино экологической бомбой и требуют его немедленного закрытия:

«Цель протеста — доказать, что гостиварцы едины и хотят положить конец многолетнему раку, который отравляет Гостивар. Полигон не будет открыт для представителей других муниципалитетов, пока не истечет поставленный срок, и я ожидаю. что 21 марта будущего года, в день весны, мы вместе отправимся на пикник в Русино», — заявил представитель оргсовета протеста этнический албанец Фадби Илязи.

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