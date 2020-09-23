Скопье, , 06:42 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 22 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате исследования 1618 образцов было выявлено 88 носителей коронавируса. Ещё 135 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 16 867 случаев заражения, 705 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались пять пациентов. Лечение проходит 2078 человек. 14 084 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19.

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