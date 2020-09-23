Лима, , 02:52 — REGNUM В Перу могут произойти вспышки второй волны заболевания коронавирусной инфекции, заявил глава перуанского минздрава Луис Суарес в ходе официального обращения.

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«Мы видели в Европе, что спустя пять месяцев после первой вспышки эпидемии у них началась вторая волна… Мы не можем быть уверены, что подобного не произойдет в Перу или других американских странах», — заявил он.

Суарес отметил, что жителям страны необходимо продолжать соблюдать все меры санитарной безопасности.

По последним данным, в Перу выявили 772 896 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 622 418 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений.