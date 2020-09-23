Мадисон, США, , 01:06 — REGNUM Решение объявить режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за ситуации с новым коронавирусом решили объявить власти американского штата Висконсин, сообщается на сайте главы региона.

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Кроме того, губернатор штата ввел обязательное ношение масок в помещениях. Правило распространяется на всех жителей старше пяти лет. В сообщении отмечается, что с начала пандемии в Висконсине от осложнений при COVID-19 умерли более 100 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент США Дональд Трамп заявил о готовности государства приобрести вакцину от коронавируса в той стране, которая разработает ее первой.

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