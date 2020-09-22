Нью-Йорк, США, , 20:20 — REGNUM Россия предлагает провести международную конференцию высокого уровня с участием стран, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин от COVID-19. Об этом 22 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

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Российский лидер отметил, что накопленный научный и производственный потенциал, а также клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину от COVID-19.

«Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнёрство. В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса», — сказал Путин.

По его словам, российская сторона готова делиться опытом и продолжать взаимодействовать по данному вопросу со всеми государствами и международными структурами. «В том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надёжность, безопасность и эффективность», — отметил Путин.

Президент России выразил убеждение в необходимости использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех стран.

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