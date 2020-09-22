Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM В Свердловской области дали возможность частным детским садам получить субсидии на создание новых мест в яслях. Решение приняло правительство региона.

Согласно постановлению, за одно созданное дополнительное место для ребёнка от полутора до трёх лет организация может получить 123 400 рублей. Деньги выделяются из областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме предложили компенсировать на федеральном уровне расходы родителей на частные детские сады. А в ряде регионов России уже действуют специальные сертификаты или выплаты таким жителям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье частные детсады остались без компенсаций