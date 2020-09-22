Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Человечество одержит победу над коронавирусом, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии ГА ООН.

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По словам Си, COVID-19 будет побеждён и победа над ним останется за человечеством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп объявил Китай ответственным за пандемию коронавируса.

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