Сухум, , 15:06 — REGNUM Частичный карантин в администрации Сухума с 22 сентября объявил глава столицы Абхазии Беслан Эшба. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Как отметил градоначальник, у части чиновников подтвердился коронавирус, а также есть те, кому пришлось перейти в режим самоизоляции.

«Нужно переходить в частичный карантин. Текущую работу мы не останавливаем. В каждом из отделов будут находиться от двух до трех сотрудников», — сказал Эшба.

Он добавил, что прием посетителей будет ограничен, а заявления жителей города нужно принимать по электронной почте. Карантин объявлен на две недели, после чего будет принято решение в зависимости от развития ситуации.

Стоит отметить, что в Абхазии в последнее время растут темпы распространения коронавируса. Ранее президент республики Аслан Бжания заявил, что всплеск заражений был спровоцирован нарушениями санитарно-гигиенических норм в одной из клиник в Сухуме.

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