Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Число подписчиков сервиса Xbox Game Pass выросло на 50% за последние пять месяцев. Об этом 22 сентября сообщает издание Eurogamer.

В сентябре 2020 года число подписчиков сервиса составляет 15 млн человек. При этом, согласно отчёту Microsoft, в апреле этого года их число составляло 10 млн человек.

Напомним, 21 сентября 2020 года Microsoft приобрела компанию Zenimax за $7,5 млрд. Теперь ей также принадлежат студии Arkane, Bethesda и id Software.

